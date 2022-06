Cómo “insostenible” calificó el representante del Frente Regional de Defensa Taxistas de Tacna Alfredo Apomayta la nueva alza de la gasolina de 95 octanos, la cual llegó a 25.40 soles el galón en la ciudad de Tacna.

“No nos sorprende demasiado, desde la pandemia ha estado incrementándose, se le echa la culpa al dólar y ahora a la guerra con Ucrania, pero el gobierno no está cumpliendo su papel de regular para que no se siga incrementando”, manifestó el transportista.

Perjuicio para toda la población

Manifestó que esto perjudicará a todos los tacneños en general porque el precio de las carreras va a tener que aumentar, por ejemplo dijo que para el cercado la tarifa ya no baja de 6 soles.

Añadió que los dirigentes se están poniendo de acuerdo para desarrollar un paro regional en una fecha aún no establecida, aún se está en coordinaciones pero sería contundente.

Medidas paliativas no funcionan

“Queremos que el gobierno se centre no en que haya solo dos tipos de combustible, eso no va a resolver el problema, así haya 10 tipos, depende de cada motor, debe trabajar en una verdadera reforma de la Ley de los Hidrocarburos. ¿Por qué en Perú sube y otros países de Latinoamérica como Chile y Bolivia, que también importan, no se sufre esta alza”, se preguntó el dirigente.

