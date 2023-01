La Contraloría General de la República, detectó que la Universidad Nacional de Tumbes (UNT), aprobó y pagó una valorización por más de S/ 125 mil, en la obra de rehabilitación del vivero de la Escuela de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Agrarias, a pesar que no todas las partidas habían sido ejecutadas y que la obra se encontraba con suspensión de plazo.

VER MÁS: Capturan a dos presuntos vendedores de droga por el malecón de Tumbes

Según el informe de Hito de Control N° 011-2022, se valorizó 3 partidas pertenecientes a la valorización N°4, en el rubro de carpintería de madera, los cuales aún no se habían realizado, favoreciendo al contratista con un adelanto por un monto superior a los S/ 6 mil ; situación que la ley N° 30225 prevé, estipulando que las valorizaciones se formulan en base a los metrados realmente ejecutados.

Aunado a ello, en su visita de control del mes de noviembre de 2022, la Comisión de Control, reveló que la citada valorización se realizó en el mes de agosto de 2022, fecha en donde la obra se encontraba suspendida, sin embargo, dicho documento contaba con la conformidad del supervisor y jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones. Además, evidenció que se habían realizado trabajos recientes, que fueron pagados por la entidad, llegando a un avance financiero del 61.2%.

Adicionalmente, la entidad aprobó la suspensión de la obra el día 29 de abril de 2022, 3 días antes de la culminación del plazo contractual, por la causal de eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, en relación al pronunciamiento pendiente de aprobación del adicional vinculante de la obra N° 2 y su deductivo respectivo, argumentando que ello afectaba a la ruta crítica por los trabajos correspondientes al sistema de riego en el proyecto.

Al respecto, tal afirmación no se ajusta a lo observado en el diagrama de GANTT, herramienta gráfica para exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas, siendo que el sistema de riego no afecta la ruta crítica de la obra. El documento fue suscrito por el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el jefe de Administración y representantes del contratista, dejando expresamente establecido que tal suspensión no generará mayores pagos.

Asimismo, el OSCE en su opinión N° 053-2018/DTN señala que, los eventos no atribuibles a las partes deben ser entendidos como aquellos acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, no siendo imputables a ellas, por tal, la falta de pronunciamiento es un hecho atribuible a la entidad, por ser la responsable de aprobar o denegar el adicional. Todo ello, conlleva al posible favorecimiento del contratista con plazo que no ha sido computado, evitando el cobro de penalidades.

LE PUEDE INTERESAR:

Tumbes: Capturan a un hombre al recoger encomienda con droga

Disparan contra casa de consejero delegado del Gobierno Regional de Tumbes

Tumbes: Qali Warma coordina mejora de condiciones de colegios públicos para el servicio alimentario