El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré Ramos, afirmó que la matrícula en las instituciones educativas estatales es totalmente gratuita y no puede estar condicionada al pago de cuotas ni al derecho de Apafa.

La autoridad realizó ayer una visita a diversos planteles con alta población escolar para constatar el desarrollo del sorteo y la asignación de vacantes, en medio de una alta demanda por parte de los padres de familia.

Advertencia de sanciones a directores

Oré Ramos fue enfático al señalar que cualquier director que permita cobros que vulneren o limiten el acceso a la educación de un menor será pasible de un proceso administrativo disciplinario.

Entre los colegios supervisados figuran el Colegio Santa Isabel, Nuestra Señora del Rosario, IE N.° 253, IE N.° 254 y el Colegio Castilla, entre otros.

Apafa: único cobro permitido

El titular de la UGEL recordó que las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) deben estar debidamente registradas en la UGEL y que el único monto autorizado es de S/82.50.

“Si una Apafa no está reconocida, cualquier cobro que realice es ilegal”, precisó.

Alta demanda en el colegio Santa Isabel

En el colegio Santa Isabel, uno de los más solicitados, se habilitaron 840 vacantes para primer grado de secundaria:

784 para estudiantes sin necesidades educativas especiales

56 para estudiantes con necesidades educativas especiales

Sin embargo, más de mil padres de familia acudieron para solicitar una vacante.

El padre de familia Over Yaranga relató que llegó a las 4:00 a. m. para hacer fila y logró una vacante para su hijo en primero de secundaria.

Cronograma de matrícula

La UGEL informó que ayer se realizó la entrega de documentos y el registro en el SIAGIE para los estudiantes con vacantes del 1 al 250.

Hoy: del 251 al 500

del 251 al 500 23 de enero: atención a rezagados

En algunos planteles, como el Santa Isabel, la asignación se realizó por orden de llegada y no mediante sorteo.

Infraestructura escolar en riesgo

Durante la jornada, el director de la UGEL Huancayo alertó que 27 instituciones educativas del ámbito están en riesgo de inundaciones, debido a filtraciones en techos o por tratarse de construcciones antiguas.

Uno de los casos es la IE N.° 1101 del nivel inicial, cuya infraestructura presenta filtraciones y problemas de saneamiento físico legal, ya que el terreno no ha sido donado al sector Educación.

De no concretarse la donación, el plantel podría ser trasladado o fusionado con otra institución. Actualmente cuenta con seis aulas y atiende a unos 150 estudiantes. Otro colegio ubicado en Duraznopata, en Santo Domingo de Acobamba, requiere dos aulas prefabricadas.