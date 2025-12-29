Wanda del Valle, conocida como la “Bebecita del Crimen” y expareja de Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias “Maldito Cris”, brindó declaraciones durante una requisa del Grupo de Operaciones Especiales del INPE.

En conversación con Panorama, Del Valle reafirmó su inocencia frente a las graves acusaciones en su contra. La venezolana, extraditada desde Colombia, es investigada por presunta conspiración contra la vida del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán.

“De qué me puedo arrepentir si no he hecho nada. Ni conozco al coronel Revoredo”, aseguró.

El INPE llevó a cabo la requisa en las celdas del Pabellón 3, donde se encuentran internas de alta peligrosidad. Entre ellas destacan Estefany Velásquez Liberato, conocida como “La Diabla” y sentenciada por robo agravado, así como Gigi Taes, exrostro del Club Sport Boys, quien cumple 11 años de prisión por tráfico ilícito de drogas.

Luego del operativo, el INPE indicó que no se encontraron objetos ilícitos en las celdas, a pesar de la presencia de internas vinculadas a organizaciones criminales como “El Tren de Aragua”. Las autoridades resaltaron las medidas de seguridad implementadas en el penal y el control constante para prevenir actividades ilegales dentro del establecimiento.