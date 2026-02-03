El abogado de Natalia Málaga, Víctor López, precisó que la exvoleibolista no fue declarada culpable de la denuncia interpuesta en su contra por los daños ocasionados al vehículo de Jessica Zegarra, nuera de Eva Ayllón y esposa de Francisco Ayllón.

El letrado sostuvo que la información fue tergiversada y aclaró cuál fue la decisión adoptada por la justicia en el caso de Natalia Málaga, así como las disposiciones que deberá acatar.

“ Lo que ha sucedido es que no se le ha hallado culpable a la señora Natalia Málaga. Lo que ha sucedido es que se ha llegado a un acuerdo por instancia y por sugerencia, entre el Ministerio Público y el Juzgado, es decir, tanto la Judicatura como la Fiscalía, acordaron que los hechos no son de especial relevancia, que no correspondía imponer una pena, ni siquiera una pena suspendida ”, declaró a ‘América Espectáculos’.

No obstante, la exvoleibolista deberá cumplir con el pago de una reparación civil, aunque por un monto significativamente inferior al solicitado por la parte acusadora.

“ Se va a cumplir con una reparación civil que se va a dar de todas maneras y se va a cerrar el caso ”, agregó.

López señaló que en este caso no existe delito, por lo que la situación no generará antecedentes penales para la exvoleibolista.

“ Hemos llegado a un acuerdo. No hay pena y no se van a generar antecedentes penales por la poca relevancia de los hechos. Se le ha puesto en un plazo de prueba de 10 meses y ella va a tener que ir a firmar, pagar la reparación y va a finiquitar el proceso sin antecedente ”, resaltó.

Transcurrieron dos años para que se emitiera un fallo, luego de que Francisco Ayllón presentara una denuncia contra Natalia Málaga. Al respecto, el abogado Víctor López explicó los motivos de la prolongación del proceso.

“Cuando propusimos llegar a los acuerdos pertinentes, vimos propuestas abusivas. Lo único que está en la carpeta fiscal respecto a la prueba que acredite el daño es una proforma de 2600 soles y se pedía por la parte denunciante 10 mil soles. Ante la pregunta: ¿A qué se debía el excedente?, nos indicaron a un daño psicológico, pero no se presentó un informe. Las pretensiones eran sobredimensionadas“, sostuvo.