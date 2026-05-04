Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, actrices de la icónica “Yo soy Betty la Fea”, regresan a los escenarios limeños con la comedia teatral “Muertas de risa” en única función este lunes 11 de mayo en el recién inaugurado Multiteatro Movistar de Surco.

En esta divertida y provocadora puesta en escena, dos mujeres se enfrentan a una verdad incómoda: han amado al mismo hombre. Entre situaciones hilarantes, confesiones explosivas y momentos cargados de ironía, ambas descubrirán que el amor no se comparte, no se negocia... y que el verdadero desafío es aprender a elegirse una misma.

“Es una obra que logra que la gente se conecte muchísimo, porque presenta situaciones y personajes muy comunes, muy fáciles de identificar. La gente se reconoce en esas historias. Es una obra que te hace reír un montón porque parte de un drama y termina siendo una comedia muy fuerte. Y la verdad es que lo que más nos gusta es eso: que la gente se ría mucho”, dice Natalia Ramírez sobre la puesta en escena.

“Juan Carlos Gómez, que es el autor de esta obra y el director, tiene un lenguaje bien universal. Historias así caben dentro de cualquier cultura. Y a esta historia le pasa lo mismo: logra que el humor y el universo que plantea funcionen en todos lados, sin importar el país”, agrega la recordada Marcela de “Yo soy, Betty la fea”.

Las actrices presentan una comedia en la que dos mujeres se enfrentan a una verdad incómoda: han amado al mismo hombre.

A pesar de ser una obra con guion, la complicidad entre las actrices permite que cada función sea única. Lorna Cepeda destaca que “a pesar de que la obra es la misma, nunca es igual; el público es distinto y la obra siempre es diferente dependiendo de la interacción”.

De hecho, recordaron un incidente en una función previa donde el actor que interpretaba al muerto se cayó de la camilla. Natalia relata que fue un momento de gran tensión: “No sabíamos por dónde sacarlo... pero logramos hacerlo y esa magia se creó; el público fue muy empático con nosotras”.

En la icónica telenovela “Yo soy Betty, la fea”, la actriz colombiana Lorna Cepeda interpretó al memorable personaje de Patricia Fernández, “La Peliteñida”, mientras que Natalia Ramírez fue Marcela Valencia, una mujer elegante, accionista de Ecomoda.