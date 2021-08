Hace unas horas se dio a conocer que el Poder Judicial admitió la demanda de Guty Carrera contra Alejandra Baigorria por daños y perjuicios, según informó el programa Amor y Fuego, emitido por Willax.

Como se recuerda, la chica reality tuvo una relación sentimental con el modelo, pero ella terminó con él y lo denunció por violencia física y y psicológica.

“Se resuelve admitir la demanda interpuesta por José Leopoldo Carrera Tapia contra María Alejandra Baigorria Alcalá sobre indemnización por daños y perjuicios, confiriéndose traslado a la parte demandada por el plazo de 30 días”, es lo que se lee en el comunicado.

Rodrigo González se mostró a favor de Carrera y comparó su caso con las denuncias que Cathy Sáenz y Karen Schwarz impusieron en su contra cuando arremetió contra ellas.

“Si alguien para victimizarse aprovecha su condición de mujer, porque no le gustó cómo manejaste la relación o no estuvo de acuerdo en cómo se terminó, se inventó algo. Porque la justicia ha dicho que no es verdad y ha perjudicado de alguna manera. Hay gente que se va a quedar con la idea de que Guty es un agresor, lo que debería hacer y cualquiera, me incluyo, es contrademandar”, indicó Rodrigo González.

DEMANDA TRAS DEMANDA

En enero de 2020, Alejandra Baigorria demando a Guty Carrera tras la participación de Guty Carrera en “El valor de la verdad” y hablar de ella y su familia

“No me interesa (que me mencionen) porque de quien viene y por la credibilidad que tiene es nula, pero a mi familia sí le molestó porque hay cosas que no deben ser”, comentó en ese entonces la también modelo.

