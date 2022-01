Tras hacer pública su homosexualidad y hablar abiertamente con sus miles de seguidores, el actor y conductor Adolfo Aguilar se animó a responder las preguntas que le hicieron los cibernautas en las redes sociales.

Precisamente, uno de los usuarios le preguntó si alguna vez había mantenido una relación sentimental con el productor Ricardo Morán, con quien ha compartido muchas temporadas del programa ‘Yo Soy’.

“No, no he tenido nada con Ricardo (Morán) más que una amistad”, aclaró Adolfo Aguilar durante su transmisión en vivo. Asimismo, sobre Rodrigo González indicó que “es un tipo guapo, pero no me atrae”.

Por otro lado, Adolfo Aguilar dio más detalles sobre qué contará en su unipersonal “¿Por dónde salgo?”, el cual tratara de las veces en que intentó hacer pública su homosexualidad.

“Si bien yo no juzgaba a terceros, me juzgaba a mí mismo y eso no estaba bien. Y al juzgarme a mí mismo, cometía el error de no quererme, de no tratarme bien y de no respetarme, entonces vivía en este loop de sufrimiento”, confesó el conductor de televisión.

“Creo que mi historia va a generar empatía, creo que mi historia va a generar que las personas entiendan un poquito más el nivel de sufrimiento que vivimos las personas que no nos queremos a nosotros mismos por A o X motivos”, agregó durante su transmisión en vivo en Instagram.

