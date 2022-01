A través de una entrevista, Adolfo Aguilar reveló su homosexualidad y señaló que su círculo más íntimo de amistades y familiares ya lo sabían, pero que ahora desea compartirlo con el público en su unipersonal que ofrecerá en el mes de febrero.

Adolfo Aguilar también contó que tuvo una lucha interna y que, en diversos momentos, tuvo “relaciones maravillosas” pero que terminó saboteándolas.

“Tuve relaciones maravillosas que terminé saboteando porque pensaba que no las merecía por ser homosexual”, añadió.

“La gente realmente no sabe mucho de mí. Ahora es momento de compartirlo. Ojalá le sirva a alguien. Es lo único que me importa. A un niño o una niña que no pueden decírselo a sus padres”, contó.

Peluchín es guapo, pero no me gusta

Adolfo Aguilar hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para contar más detalles sobre su entrevista en Somos, donde revela su homosexualidad. El también actor se animó a contestar las preguntas de sus seguidores y hasta opinó de la apariencia física de Rodrigo González.

“Es un tipo guapo, pero no me gusta”. Además, contó que no se sintió “obligado” a decir que es gay por indirectas de Rodrigo González: “De hecho, no me sacó del clóset a la fuerza. Tampoco lo dijo. Insinuó cosas, nada más”.

¿Cómo no me van a gustar las chicas?

El también actor estuvo alrededor de media hora conversando y resolviendo dudas de sus seguidores en la transmisión en vivo en Instagram. Adolfo contó que en algún momento de su vida fue mujeriego.

“¿Cómo no me van a gustar las chicas?, simplemente, no me atraen sexualmente. ¡Cómo no me va a gustar una Vania Bludau! ¿Chibolos o maduros? Me gusta la persona en sí. ¿Mujeriego? Sí, lo he sido”, contó Aguilar

