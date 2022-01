Adolfo Aguilar acaba de hacer pública su homosexualidad y señaló en una entrevista para Somos, que su círculo más íntimo de amistades y familiares ya lo sabían, pero que ahora desea compartirlo con el público debido a su faceta de figura de televisión.

“Hace mucho tiempo ‘salí del clóset’ con mi familia y mis amigos, con mi entorno, y ahora he decidido hacerlo frente al público. Quiero que todas las personas que me siguen conozcan cómo pienso y cómo siento desde un lado más íntimo, y sé que esto tendrá un impacto positivo en quienes aún luchan por reconciliarse con su identidad”, aseguró para la revista Somos.

“Tuve relaciones maravillosas que terminé saboteando”

Adolfo Aguilar también contó que tuvo una lucha interna y que, en diversos momentos, tuvo “relaciones maravillosas” pero que terminó saboteándolas.

“Tuve relaciones maravillosas que terminé saboteando porque pensaba que no las merecía por ser homosexual”, añadió.

“La gente realmente no sabe mucho de mí. Ahora es momento de compartirlo. Ojalá le sirva a alguien. Es lo único que me importa. A un niño o una niña que no pueden decírselo a sus padres”, contó.