Adolfo Aguilar viene tomando con mucho humor los rumores de una posible relación sentimental con el tiktoker Alejandro Pino, más conocido como el Chocolatito. El jurado de El Artista del Año, no tiene miedo en responder los comentarios de los usuarios que le mencionan al exchico reality.

En unas fotos que el también actor publicó en su cuenta de Instagram, una usuarios le recordó al Chocolatito: “Choco, choco, choco, chocolatito”.

Adolfo Aguilar, fiel a su estilo, contó que él no como dulce y, además, resaltó su figura: “No como dulce, por eso estoy delgado”.

‘Peluchín’ sobre amigo de Adolfo Aguilar: “siento que es un ex despechado, o le gustaba o pasó algo con Adolfo”

Alejandro Merino, sobrino del expresidente del Perú Manuel Merino, habló en exclusiva para Amor y Fuego, para contar sobre la amistad que tiene con el jurado de Reinas del Show Adolfo Aguilar. Además, detalló que él no conoce al popular Chocolatito.

“Hablamos un montón de todo y nos ayudamos mutuamente (...) (Con Adolfo) Nunca hemos hablado del Chocolatito, como no me importa ese tema a mi, no lo tocamos”, contó Alejandro.

A MÍ ME SUENA A UN EX DESPECHADO

Ante los comentarios de Alejandro Merino, Rodrigo González opinó que, esas declaraciones, les suena a un ex despechado.

“A mí me suena a ex despechado, qué quieres que diga, estamos todos pensando lo mismo. Ningún pata, ningún brother sale a decir eso (...) siento que es un ex despechado, o le gustaba Adolfo o pasó algo con Adolfo”, contó.