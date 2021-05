Adolfo Chuiman dijo sentirse tranquilo y contento luego de recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). Sin embargo, el actor de “De vuelta al barrio” aclaró no bajará la guardia frente al virus.

“Por fin ya me vacunaron. Me siento contento y más tranquilo. He batido récord porque estuve más de un año encerrado en mi casa, pero eso no quiere decir que ahora voy a bajar la guardia por la vacuna, para nada. Me ha costado mucho estar alejado de todo, pues antes no era de estar en mi hogar, salía y mi viejita estaba detrás de mí a cada rato”, comentó en conversación con el diario Trome.

Chuiman comentó que por la seguridad de su salud, seguirá grabando las escenas de la serie “De vuelta al barrio” desde su casa. “Sí me seguiré cuidando como antes”, comentó.

El artista peruano reveló que debido a la pandemia del coronavirus ha rechazado varios proyectos; sin embargo, no se arrepiente pues asegura que salud es lo primero.

“Debido al encierro y a la pandemia he perdido propuestas de dos películas, una era norteamericana y otra peruana. También tuve la oferta de grabar un comercial, pero rechacé todo por no salir de mi casa. Primero y prioridad es mi salud”, añadió.

Por otro lado, Efraín Aguilar también se sumó a la lista de personajes de la farándula que ya han sido vacunados. La mañana del último sábado, el reconocido productor de televisión recibió su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

