Hace unas semanas, el actor peruano Gustavo Bueno negó que Andrea San Martín y Nicola Porcella vayan a integrar el elenco de Al Fondo Hay Sitio, serie que vuelve a las pantallas de América TV.

El artista dijo en una entrevista para Infobae que los mencionados chicos realities no funcionarían en Al Fondo Hay Sitio.

“Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con actores de verdad”, dijo Gustavo Bueno para el referido medio.

“Algunos de ellos pueden ser posibles actores, con capacidades tremendas. Yo he actuado con gente que ha estado vinculada con la farándula en obras de teatro importantes y lo han hecho bien. Pero eso se escogía o se proponía desde la propia producción, no es que viniera alguien y dijera ‘yo quiero hacer eso’, eso nunca ha funcionado”, comentó Gustavo Bueno.

Adolfo Chuiman respalda a Nicola Porcella

En una entrevista para El Popular, Adolfo Chuiman opinió sobre las declaraciones de Bueno, respaldando a Nicola y su posible ingreso a AFHS.

“Gustavo es un bandido.. jajaja. Todo depende del papel que le den. Si tiene condiciones, creo que está bien. No soy el director ni Gigio Aranda (guionista). Conozco a Nicola y es un buen muchacho. Yo conozco a su papá”, expresó.

