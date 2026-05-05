El cantautor peruano Adrián Bello llegará por primera vez al Gran Teatro Nacional este 1 de septiembre con un espectáculo único en formato Gospel Sinfónico, una propuesta ambiciosa y emotiva que marcará un nuevo hito en su carrera.

Reconocido como una de las voces más auténticas del pop alternativo en Latinoamérica, Adrián presentará un concierto de gran formato que reimagina las canciones más importantes de sus tres discos a través de nuevos arreglos, con una sonoridad más amplia, intensa y conmovedora.

El formato de Gospel Sinfónico le dará una nueva dimensión al universo musical de Adrián Bello, realzando a través de coros, armonías y arreglos impactantes la emoción y la fuerza de sus canciones más queridas, como “Brasil”, “Escondidos” y “Las Cosas Simples”, además de ofrecer un recorrido por lo mejor de todo su repertorio, sin duda el concierto promete una experiencia intensa, conmovedora y única.

El espectáculo contará con la dirección artística de Bruno Ascenzo, reconocido actor, director y guionista, quien además comparte con Adrián un momento especialmente significativo en lo personal, tras haber celebrado recientemente su matrimonio.

La noche incluirá también invitados especiales, que serán anunciados próximamente, y reunirá a destacadas voces de la música peruana en una velada que promete ser inolvidable.