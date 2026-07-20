Agua Marina anunció su regreso a los escenarios con el concierto “Gracias por todo”, y lo hará con amor y mucha gratitud para celebrar sus 50 años de historia. Medio siglo recorriendo el Perú y el mundo. El evento se realizará el 28 de noviembre en el estadio San Marcos.

Los seguidores ya compran sus entradas en ticketmaster Perú para este grandioso espectáculo de las Bodas de Oro de trayectoria musical de la “Agua más rica del Perú”, tal como la denominan a esta agrupación sechurana.

“Agotamos las preventas. Nos vemos pronto, será una noche para cantar con el alma, y ustedes como parte de este gran show” , escribieron ayer en las redes sociales..

PUEDES VER: Agua Marina se toma una pausa tras atentado en concierto: “Estamos en stand by”, afirma Lucho Granda

EL REGRESO

La emblemática agrupación de cumbia Agua Marina, fundada el 30 de agosto de 1976 en la ciudad de Sechura, marcará el reencuentro con su público tras una pausa que tomaron luego del atentado que sufrieron durante un concierto en 2025.

A través de sus cuentas anunció su retorno, acompañado de uno de sus nuevos temas. “No habrá nada ni nadie que calle mi voz y mi canto”, precisa parte de la letra, que hizo alegrar a sus fans.

Sus canciones llevan siempre un mensaje, cantándole al amor, al desamor, las vivencias laborales, a los seres queridos, a nuestra patria y, en esta ocasión es un tributo a su público, aquellos que han mantenido la esperanza de volver a verlos en los escenarios.

MIRA ESTO: Concierto de gala “Desde el origen” en las ruinas de Narihualá

LAS ENTRADAS

La noticia se difundió rápidamente en los medios de comunicación de todo el país y ha desatado la alegría y el entusiasmo de miles de seguidores, quienes esperan ansiosos volver a escuchar sus temas clásicos y nuevas presentaciones en vivo.

Muchos lo consideran uno de los acontecimientos más importantes de la música nacional en lo que va del año, por ello ya adquieren sus entradas en las diversas zonas del Estadio San Marcos, como Platinum que cuesta S/ 380, en VIP S/ 270, en oriente y occidente S/ 190 y en tribuna norte S/ 60.