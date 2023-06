Hace unos días, Aldo Miyashiro se volvió tendencia en redes sociales, ya que diversos usuarios afirmaron que estuvo conduciendo su programa en estado de ebriedad. Por ese motivo, el también actor rompió su silencio y reveló que le habría jugado una mala pasada tomar una cerveza cuando se encontraba en un tratamiento para bajar de peso.

“No estaba ebrio. Estoy tomando unas cosas, un quemador de grasa para bajar de peso, pues necesito reducir algunos kilos para una ficción, y, lamentablemente, no me había acordado de que no podía mezclarlo con alcohol. Es peligroso, es una bombaza. Y ayer por la celebración del Día del Padre tomé una cerveza”, contó Miyashiro para El Comercio

Miyashiro contó que, gracias al régimen alimenticio que lleva, logró reducir 6 kilos y, actualmente, pesa cerca de 90, pues su objetivo es estar en 70 u 80.

“Es un régimen bien fuerte el que estoy siguiendo. Ojalá pueda bajar los kilos que me he propuesto”, explicó.

