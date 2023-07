Tras varios meses de la infidelidad con Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro volvió a hablar sobre el engaño a su esposa Érika Villalobos. “La culpa es mía. A mí nadie me obligó ha hacer lo que hice”, expresó en una entrevista con Beto Ortiz.

El conductor de TV dio una entrevista para el programa ‘Beto a Saber: Edición Limitada’ y el periodista no dudó en preguntarle sobre dicha situación.

“ La culpa es mía. A mí nadie me obligó ha hacer lo que hice. Teniendo 47 años, tengo que aprender de alguna manera a asumir mi responsabilidad ”, manifestó el también actriz.

Además, dijo que sintió tristeza por afectar a la gente que quiere. “La opinión de la gente que habla en los programas, no me interesa. Nunca he vivido de eso, siempre he mantenido un perfil muy bajo”, añadió Miyashiro.