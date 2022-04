Aldo Miyashiro y Óscar del Portal remecieron la farándula local luego de ser protagonistas de un ‘ampay’. “Magaly TV: La Firme” mostró reveladoras imágenes del momento en que el conductor de “La Banda del Chino” se besa apasionadamente con la reportera Fiorella Retiz, pese a que se encuentra casado con la actriz Érika Villalobos.

Asimismo, expuso al periodista deportivo al señalar que la productora Fiorella Méndez pasó la noche en su departamento, ubicado en San Isidro, mientras su esposa, Vanessa Químper, se encontraba de viaje en Punta Cana.

Desde la emisión del ‘ampay’, ambos personajes televisivos, al igual que las mujeres involucradas en el escándalo de infidelidad, han enfrentado serias consecuencias y no solo en el ámbito familiar, sino también en el profesional.

Aldo Miyashiro deja la conducción y anuncia el fin de su matrimonio

Poco después de hacerse público que fue infiel a su pareja Érika Villalobos, el actor reapareció el último miércoles en el programa “La Banda del Chino” para responder los cuestionamientos y para ofrecer disculpas públicas a su aún esposa y madre de sus hijos.

Tras mostrarse arrepentido por sus malas decisiones, la figura de América TV confirmó que su matrimonio de más de 17 años con la actriz llegó a su fin luego de este sonado ‘ampay’.

“Quiero decirle (a Érika) que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho”, dijo.

Miyashiro también sorprendió a su público al informar que se alejará de forma temporal del programa de entretenimiento, y que acatará cualquier medida disciplinaria que le imponga América Televisión.

“Yo ahora no tengo las fuerzas para hacer el programa. En este mismo momento no tengo las fuerzas para presentar la nota, yo le voy a pedir a mis compañeros que me cubran unos días mientras la situación vaya tomando forma. (…) Ya he asumido la reacción social, que ha sido furibunda y con toda razón, estoy asumiendo la situación dura que tengo que vivir con mi familia y si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner”, afirmó.

Aldo Miyashiro se va del programa

Óscar Del Portal y las serias consecuencias que afronta tras ampay

Tras estallar el escándalo, el periodista no apareció en el bloque “América deportes” como todas las mañanas y fue reemplazado por Erick Osores, sin embargo, el último jueves 21 de abril, América Noticias simplemente decidió omitir esta secuencia.

Ser captado en una comprometedora situación con Fiorella Méndez también generó que la empresa automotriz Subaru anunciara, a través de un comunicado, que no renovará su contrato como embajador.

“El acuerdo de embajador de marca que teníamos con el Sr. Óscar del Portal finalizó el pasado 31 de marzo y no será renovado. Tenemos el firme compromiso de preservar nuestros valores e integridad, resguardando la confiabilidad y honestidad hacia nuestra comunidad subarista y la sociedad en general”, señaló la marca automotriz en su comunicado a la prensa.

Óscar Del Portal ya no es más embajador de la marca Subaru. Foto: Captura.

Pero eso no es todo. La reconocida empresa de vehículos también habría decidido quitarle su camioneta al periodista frente a la polémica de infidelidad en la que está envuelto.

