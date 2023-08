Ale Venturo rompió su silencio y confesó que estaría en planes de retomar su relación sentimental con Rodrigo Cuba, quien le habría sido infiel hace algunos meses atrás, motivo por el que decidieron separarse.

Y es que recordemos que recientemente, el programa “Amor y Fuego” ampayó al futbolista y a la empresaria ingresando a un hotel; lo cual incrementó el rumor de una posible reconciliación entre ellos.

Sin embargo, esta vez, la mejor amiga de Natalie Vértiz, decidió conversar en exclusiva con el portal digital “Instarándula”, donde dio sus descargos sobre dicho ampay. “Obviamente nos están viendo juntos a Rodrigo y a mi (...) Obviamente estamos intentando que las cosas puedan funcionar” , comenzó diciendo Ale Venturo.

En ese sentido, pese a que dejó entrever que se habría reconciliado con Rodrigo Cuba, luego no dio nada por sentado. “No significa que hayamos vuelto y que me esté haciendo la loca... Cada uno tiene su tiempo y en el momento que se dé, se van a enterar y no tiene nada de malo, pero nadie se hace el loco”, expresó.

