La madre de Said Palao, María Rosa de Castro, estuvo en un enlace en vivo con el programa ‘En Boca de Todos’ y no dudó en hablar sobre la relación de su hijo con la modelo y empresaria Alejandra Baigorria.

En un enlace desde Miami, la madre del chico reality sorprendió a la pareja al conectarse en vivo y dejó en claro que está muy feliz por la nueva relación de su hijo.

“Me siento muy contenta, no me pierdo las historias que ponen, cómo van llevando su relación. Y como madre, tanto yo como la mamá de Ale, lo que más queremos para nuestros hijos es que ellos salgan adelante y que tengan una compañera o compañero que los impulse a salir adelante, los respete y que poco a poco vaya creciendo el amor”, expresó la señora María Rosa.

Mamá de Said Palao conoce a Alejandra Baigorria (TROME)

Asimismo, la madre de Said Palao contó sin querer que muy pronto conocerá a Alejandra Baigorria, pues ambos viajarán a Miami para las fiestas de fin de año.

“Me siento muy contenta, feliz de que ambos estén juntos y que ya voy a tener la oportunidad de conocerla, estar juntas con el viaje que se viene próximo. Y decirle que no hay un tema de celos, yo no soy celosa”, contó María Rosa.

