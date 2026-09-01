Alejandra Baigorria fue consultada por ‘Amor y Fuego’ sobre el debate generado por el 50/50 en las relaciones de pareja, luego de las declaraciones de Korina Rivadeneira acerca de cómo distribuía los gastos con Mario Hart. Sin embargo, la empresaria prefirió mantenerse al margen y señaló que no le corresponde pronunciarse sobre la dinámica de otras parejas.

No obstante, Baigorria sí se refirió a la manera en que administra los gastos junto a su esposo, Said Palao. La empresaria evitó precisar si ambos asumen exactamente el 50% de cada pago, pero explicó que en su matrimonio cuentan con acuerdos económicos propios, los cuales pueden establecerse de acuerdo con las necesidades y circunstancias de cada pareja.

“ Cada pareja toma sus propias decisiones. Considero que son acuerdos personales y no hay necesidad de involucrarse ”, señaló la ‘Gringa de Gamarra’. En cuanto a su matrimonio con Said Palao, Baigorria explicó que ambos asumen determinados gastos de manera compartida, aunque aclaró que no cuentan necesariamente con un esquema de 50/50 para todos sus pagos.

“ Somos esposos y nos repartimos los gastos en algunas cosas ”, explicó Baigorria. Asimismo, recordó las conversaciones que mantuvo con un sacerdote antes de contraer matrimonio y resaltó una de las enseñanzas que recibió durante ese proceso: una pareja debe mantenerse unida y apoyarse tanto en los momentos buenos como en las etapas difíciles.

“ Dios quiera que en algún momento nos esté yendo bien a ambos, y Dios quiera que sí, en algún momento le vaya mal a uno, el otro esté para apoyar, para eso es un matrimonio, ¿si no para qué te casas? ”, sostuvo la empresaria.

Baigorria también fue interrogada obre la forma en que ambos distribuían sus gastos durante su relación con Mario Hart. Al respecto, Baigorria evitó dar mayores detalles y señaló que ha pasado tanto tiempo desde aquel romance que ya no recuerda con precisión cómo se organizaban económicamente en esa etapa.

“ Ya ni me acuerdo, eso fue hace tantos años. ¿Para qué echar más leña al fuego? ”, respondió la rubia. Baigorria también dejó claro que prefiere mantenerse al margen de la situación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, al considerar que la forma en que una pareja organiza sus asuntos económicos corresponde únicamente a sus propios acuerdos.