La intérprete peruana Edith Barr, una de las voces reconocidas de la música nacional, falleció este martes a los 90 años. La noticia fue dada a conocer por su hija, Mily Salvany, quien precisó que el artista Ronny Zuzunaga asumirá como portavoz de la familia y será quien informe sobre los detalles del sepelio.

“ Queridos amigos: lamento comunicarles el sensible fallecimiento de mi querida mamá, Edith Barr. En breve, estaremos informando los detalles de su sepelio. El señor Ronny Zuzunaga será el portavoz de la familia. Muchas gracias ”, señaló Salvany mediante sus redes sociales.

Tras conocerse la noticia, la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM) manifestó sus condolencias a los familiares de la artista, recordada por el público como la “Flor Morena de la Canción Criolla”.

“ Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la maestra Edith Barr, reconocida y querida en el mundo artístico como ‘La Flor Morena de la Canción Criolla’. Con su inconfundible voz, talento y pasión por nuestra música, dejó una huella imborrable en la historia de la canción criolla, contribuyendo a mantener viva una de las expresiones más representativas de nuestra identidad cultural ”, indicó SONIEM en un comunicado.

El fallecimiento también generó muestras de pesar entre colegas, exponentes de la música criolla y el Ministerio de Cultura, quienes expresaron sus condolencias a través de las redes sociales.

La vocación de Edith Barr por la música criolla nació bajo la influencia de su tío, el bolerista Gonzalo Barr. Cuando tenía 13 años, dio sus primeros pasos en el mundo artístico luego de que la compositora Alicia Duarte descubriera sus aptitudes y la invitara a participar en un programa dominical de música criolla de Radio Nacional. En aquella presentación, la joven cantante fue acompañada al piano por el recordado Filomeno Ormeño.

Cuatro años más tarde, Edith Barr lanzó su primera producción discográfica, en la que incluyó el reconocido vals Puñaladas. A lo largo de su carrera artística, la cantante llegó a registrar más de 30 LP y discos compactos.

A lo largo de su trayectoria, Edith Barr interpretó reconocidas composiciones de la música criolla, entre ellas Indio y Viva el Perú y Sereno, de Alicia Maguiña; José Antonio, Bello Durmiente y La flor de la canela, de Chabuca Granda; así como Limeña, de Augusto Polo Campos.