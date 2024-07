Alejandra Baigorria realizó una transmisión en vivo en TikTok para promocionar la venta de cremas faciales, no obstante, la ‘Gringa de Gamarra’ perdió la paciencia luego de que un cibernauta intentó cuestionarla por realizar la venta de estos productos.

La prometida de Said Palao no aguantó y se defendió, argumentando que cualquier trabajo es digno.

“ Trabajar dignamente no solo es trabajar en una empresa, en Esto es Guerra, es en donde sea. Si quiero trabajo hasta sábados y domingos vendiendo cremitas o lo que sea, porque así salgo adelante. Mocoso, ridículo ”, manifestó la empresaria.

Además, la rubia dijo que ella puede hacer lo que quiera siempre y cuando no afecte a otras personas.

“ Me da cólera la verdad, por eso el Perú no progresa porque los chicos, esta nueva juventud, no todos, están criticando, puedo vender caramelos en la calle, es trabajo digno, trabajo es trabajo. Mientras no esté robando, matando, por qué me tienen que juzgar ”, concluyó.

Alejandra Baigorria sobre Pamela Franco en Consume Perú: “No sigue en el programa”

Las cámaras de ‘Amor y fuego’ abordaron a Alejandra Baigorria para obtener detalles sobre si Pamela Franco realmente fue separada de Consume Perú, debido a los escándalos que lo involucran con Christian Cueva.

“No, no sigue en el programa. Más allá no sé, ha habido una nueva conductora, ayer hemos grabado, ya van a ver el sábado quién es”, contó la Rubia de Gamarra.

Cabe mencionar que, días antes, Rodrigo González confirmó que Pamela Franco ya no grabó el último programa en Consume Perú luego que se difundieran imágenes de su cumpleaños que acabó en peleas.

“Me informan que Pamela Franco ya no habría grabado el último programa al que pertenece y los productores le habrían comunicado que después de este escándalo ha quedado fuera del show”, indicó el popular Peluchín.