Alejandra Baigorria se refirió a las críticas que viene recibiendo junto a su novio, Said Palao, por haber sacado un préstamo a su nombre para comprar el lujoso departamento que estrenó hace pocos días.

En ese sentido, la empresaria también comentó sobre el “machismo” que estarían ejerciendo distintas figuras del medio al criticarla, haciendo notable referencia a Magaly Medina, quien la tildó de parecer “la mamá del modelo”.

“Cuántos miles de años venimos las mujeres luchando para ser vistas igual que un hombre... ¿Por qué reclamamos siempre que somos empoderadas? Pero a la hora de decir. ‘tu esposo tiene que ser un millonario que te mantenga’, ¿por qué? (...) En vez de reconocer que es una mujer que se puede comprar su cartera, su departamento”, dijo Alejandra para las cámaras de América Espectáculos.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que la integrante de ‘Esto es Guerra’ sorprendió a propios y extraños al deslizar la posibilidad de en algún momento terminar su romance con Said Palao.

“Los que me quieren, estarán felices porque yo estoy feliz. Mucha gente me dice que me va dejar, yo no sé si sea para siempre o no. Probablemente, como en todos los casos, en algún momento nos separaremos”, expresó.

