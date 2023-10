Magaly Medina se refirió a las declaraciones que dio Alejandra Baigorria, quien entre lágrimas, defendió a Said Palao de las críticas que viene recibiendo por no figurar como también dueño del nuevo departamento que ambos comparten.

En ese sentido, la conductora de ATV le pidió a la chica reality tener un poco más de dignidad y velar por sus intereses como mujer. “Ella no se da cuenta, es que que nadie le dice no seas patética, no des pena en televisión nacional, diciendo que la plata la puso Said” , comenzó diciendo.

“En una casa que pagó ella, según el banco, la que se endeudó fue ella... Entonces, ¿qué cosa hizo él?, ¿el canje? De pronto compró la parrilla”, agregó la popular ‘Urraca’ bastante indignada.

Asimismo, la figura de espectáculos también aseguró que la empresaria quiere cumplir el rol de “mamá” con su novio. “Ella quiere ponerlo como el pechador de la relación... Ella parece la mamá de Said, no su pareja” , expresó.

TE PUEDE INTERESAR