Alejandra Baigorria se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a su cercanía con Said Palao, luego de ser vistos besándose en una reunión. Ella comentó para Trome que se encuentra en un proceso para conocer aún más al chico reality.

“Estamos en ese proceso, sin apuros y presiones. Parece que tuviéramos más tiempo, pero en realidad creo que tenemos dos meses y medio o tres porque ni el tiempo llevo , él quiere hacer las cosas bien y yo también, la estamos pasando chévere”, comentó Alejandra.

RUMORES SOBRE RELACIÓN SENTIMENTAL CON GEORGE FORSYTH

Hace unos meses se le vinculó sentimentalmente a Alejandra con el alcalde de La Victoria, por lo que los dos salieron a desmentir la relación. Ahora, la rubia de Gamarra comentó que ya está acostumbrada a que le inventen novios o le pongan títulos.

“Ya estoy acostumbrada a que me pongan títulos, novios, ya no me molesta, lo asumo. Lo que me molesta es la ‘mala leche’, la falta de empatía. Mira, miles de chicas, al igual que yo se equivocan en sus relaciones, pero si me pasa a mí soy un espécimen raro y hasta me mandan al psiquiatra, yo sí tengo que ser perfecta porque estoy en la televisión”.

