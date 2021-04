Luego que Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de tocamientos indebidos cuando ella era una niña, la cantante Alejandra Guzmán emitió un comunicado para la prensa mexicana, donde negó las acusaciones de su hija de 29 años.

En su mensaje público, la celebridad mexicana aclaró que ama a Frida y que está dispuesta a una reconciliación, pero sin la intervención de medios de comunicación.

“Hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida Sofía Guzmán en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos”, expresó Alejandra en su comunicado.

“Cualquier intención de aclarar y reconciliar que se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios”, añadió.

Finalmente, la intérprete de “Yo te esperaba” señaló que su hija tiene un problema de salud mental y espera que reciba una atención adecuada.

“Las declaraciones de Enrique y Luis Enrique Guzmán realizadas ayer en el programa ‘Ventaneando’ serán las únicas declaraciones mediáticas de la familia sobre este asunto. No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que ‘periodistas preocupados’ se aprovechan de la lamentable situación de Frida”, sentenció.

Como se sabe, Frida Sofía se presentó en el programa “De primera mano”, donde reveló que su abuelo Enrique Guzmán le hizo tocamientos indebidos cuando ella era una niña.

“Siempre fue muy abusivo, mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, fue el testimonio de Frida Sofía en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Guzmán confirma recuperación de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán confirma recuperación de Silvia Pinal