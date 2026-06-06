Un evento que celebra la belleza con propósito y el talento de la mujer piurana, constituyó la coronación de María Alejandra Rodríguez Palacios como ”Miss World Piura“, ceremonia realizada en el Salón de Actos de la comuna piurana.

María Alejandra no es ajena a los reinados, pues en el año 2017 fue coronada como “Miss Teen Piura”, iniciando un camino de crecimiento personal y liderazgo y que hoy retoma con una visión más madura y un firme compromiso para representar a la región Piura en el certamen nacional Miss World Perú.

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MENSAJE

“Hoy recibo esta corona con humildad y con el corazón lleno de gratitud. Prometo trabajar por las causas sociales, demostrar que la belleza con propósito transforma y dejar en alto el nombre de nuestra región. Gracias al Consorcio Golden Queens of Perú por confiar en mí. Esta corona es de todos los piuranos ”, dijo la reina.

María Alejandra representa a una mujer que lidera con empatía, inspira con el ejemplo y genera impacto positivo en su comunidad. Con elegancia, determinación y visión de servicio, se prepara para asumir uno de los mayores retos de su vida.

Es Licenciada en Administración, emprendedora y fundadora de su propia marca, impulsando proyectos enfocados en el emprendimiento, la sostenibilidad y la generación de nuevas oportunidades para mujeres jóvenes.

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CERTAMEN

El evento fue organizado por el Consorcio Golden Queens of Perú que lleva 22 años de trayectoria formando reinas en la zona norte del Perú.

Su presidente Oscar Trelles resalta el compromiso con la juventud y con la promoción turística, entendiendo que las reinas son, en esencia, las embajadoras de nuestra cultura ante el mundo.

​“Es un honor presentar oficialmente a Alejandra Rodríguez , quien nos representará con orgullo y elegancia: en el Miss World Perú, cuya final se llevará a cabo el próximo 26 de junio en el Teatro Municipal del Callao ” , señaló.

“Quiero agradecer al alcalde. quien es un aliado estratégico y a los auspiciadores, ya que sin ellos, este proyecto de haber tenido un certamen de belleza de alto nivel, no hubiese sido posible, y dar vida a nuestro lema: Belleza con propósito”, sentenció.