Alejandro Sanz se reencontrará con el público peruano en una noche cargada de emoción, sentimiento y canciones que han marcado generaciones. El concierto se realizará el martes 25 de febrero en el Estadio Nacional, y la preventa de entradas comenzará el martes 16 de septiembre a las 10:00 a.m. a través de Teleticket, con descuentos de hasta 15% para quienes compren con tarjetas Interbank.

Alejandro Sanz llega a Lima como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, una propuesta que marca un nuevo momento en su carrera, más introspectivo, honesto y profundamente conectado con las emociones humanas. En esta nueva etapa, el artista ofrece algo más que un espectáculo: una experiencia íntima que invita al público a revivir grandes himnos como “Corazón partío”, “Amiga mía”, “No es lo mismo”, “Mi soledad y yo”, y muchas otras canciones que han sido banda sonora de nuestras vidas.

El nombre de la gira no es casual. “¿Y ahora qué?” representa una pregunta abierta, vital y profundamente humana, que atraviesa a muchos en estos tiempos. Alejandro Sanz ha sabido convertir esa incertidumbre en música, y esa música en consuelo, compañía y celebración. Con más de treinta años de trayectoria, el artista continúa construyendo puentes con su audiencia, no desde la perfección, sino desde la verdad y la emoción. Su música ha acompañado amores, despedidas, esperanzas y nuevos comienzos. Y esta nueva gira es, precisamente, una invitación a detenernos y sentir.

El 25 de febrero, el Estadio Nacional será testigo de una noche única. Un reencuentro con las canciones, pero también con lo que ellas han significado para quienes las han hecho parte de su vida. Alejandro Sanz cantará al amor, al alma y a todo aquello que solo la música puede nombrar.