El cantante español Alejandro Sanz y la artista venezolana Elena Rose estrenaron el videoclip de “Rimowa”, una de las canciones más íntimas del álbum ¿Y ahora qué +?, publicado en noviembre pasado.

El tema fue compuesto por ambos artistas y tomó forma definitiva durante una sesión en 5020 Miami. Según el entorno de producción, la primera toma vocal de Elena Rose generó tal impacto en el equipo que terminó convirtiéndose en la base de la versión final.

Tras el lanzamiento del disco, ambos decidieron llevar la canción al terreno audiovisual.

Un videoclip centrado en la emoción

El video fue dirigido por Gus Carballo y producido por Music Content Factory. La grabación se realizó en Madrid durante una jornada lluviosa de febrero, un elemento climático que terminó aportando una atmósfera íntima y melancólica a la pieza.

La narrativa se desarrolla en un espacio minimalista donde la interacción natural entre Sanz y Rose sostiene la propuesta visual.

Un elemento simbólico central es una maleta de ida y vuelta, presentada como eje emocional del relato. Vacía en lo físico pero cargada de significado, la maleta evoca viajes, despedidas y memoria compartida.

El videoclip ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

En paralelo: documental y gira mundial

El estreno coincide con la difusión de Cuando nadie me ve, serie documental original de Movistar Plus+, que muestra una mirada íntima a la vida personal y profesional de Alejandro Sanz.

La producción acompaña al artista en el proceso creativo de sus nuevas canciones, la preparación de su gira y momentos de reflexión personal.

En el plano musical, el intérprete continúa con la segunda etapa de su gira mundial ‘¿Y Ahora Qué?’, que inició esta fase con presentaciones con entradas agotadas en Bogotá y Quito.

Próximas fechas del ‘¿Y Ahora Qué?’ World Tour

Latinoamérica

28 de febrero – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario La Florida

4 de marzo – Rosario, Argentina – Autódromo de la Ciudad de Rosario

6 y 7 de marzo – Buenos Aires, Argentina – Campo de Polo

8 de marzo – Córdoba, Argentina – Estadio Kempes

Estados Unidos