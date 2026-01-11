En medio de la expectativa por la llegada de Bad Bunny a Lima, la productora del evento informa al público y a los fans del artista, que no existe venta de entradas físicas para ninguno de sus dos conciertos, los días 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional.

En los últimos días se ha detectado la circulación de supuestos tickets impresos y archivos digitales falsos en redes sociales y canales no oficiales, por lo que se recomienda no adquirir entradas fuera de las plataformas autorizadas.

Modalidad

Los organizadores de los esperados shows del puertorriqueño recuerdan que la única modalidad válida de ingreso a los eventos es a través de Smart Ticket – Quentro, sistema oficial habilitado para este concierto.

Para estas fechas no se ha autorizado la entrega de tickets físicos ni e Tickets en formato PDF, por lo que cualquier oferta bajo estas modalidades debe considerarse fraudulenta.

La productora exhorta al público a evitar estafas y a no comprar entradas en lugares o perfiles no oficiales, con el fin de garantizar una experiencia segura en uno de los espectáculos más esperados del año.

Show

Se informa que el día del concierto solo se aceptarán entradas visibles desde la aplicación Smart Ticket – Quentro.