El vocalista de la icónica banda de rock ‘El Tri', Alex Lora reveló que compuso un tema en homenaje a los fallecidos por la pandemia del nuevo coronavirus en el último programa ‘Hablemos sobre el COVID-19’ de TV Perú.

“Precisamente la tristeza de todos los que se nos han adelantado, esta situación me hizo inventar esta rola dedicada para los amigos que están en el cielo”, dijo Alex Lora minutos antes de cantar la canción.

“Hoy me quisiera encontrar a todos los amigos que un día conocí, a los que ya no están aquí conmigo, con todos mis amigos hoy quisiera yo estar. Hoy me quisiera olvidar de todas mis penas, de todos mis problemas hoy me quiero olvida, por eso quiero estar con mis amigos, con todos mis amigos hoy quiero yo estar”, dice la letra de la canción.

Chela, esposa del cantante, también se animó a dedicar unas palabras de aliento a todos los peruanos para sobrellevar este duro momento.

“A todas las familias (les aconsejo) que estén unidas. Es una prueba que Dios nos puso, una prueba de resistencia. Les recomendamos que se cuiden muchísimo, la desesperación por trabajar y comer obliga a salir, pero aguanten más en casa para tener salud”, señaló Chela.

Por otro lado, la pareja recordó todos sus viajes al Perú y lo bien que conocen nuestro país debido a que en casi todas sus giras, durante sus 30 años de carrera, siempre incluían al Perú.

“Nosotros hemos ido a Ica, Iquitos, Huancayo, Trujillo, Arequipa, Puno, Chiclayo, Chimbote, Cusco y Lima. Hemos estado rocanroleando durante 30 años en el Perú”, dijo Alex Lora y su esposa Chela añadió: “Es nuestro segundo hogar, lo amamos”.

Alex y Chela aman tanto al Perú que decidieron realizaron la renovación de sus votos, por sus 20 años de casados, en nuestro país. “Este año vamos a cumplir 40 años de casados el 25 de julio”, confesó feliz Alex.