El actor mexicano Alfredo Adame tuvo fuertes calificativos contra la conductora de televisión Magaly Medina, con quien tuvo un conflicto en una entrevista y lo recordó en conversación con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’.

“A mí me habló una tipeja de Perú que se llama Magaly Medina que es una expresidiaria, alcohólica y drogadicta”, dijo el extranjero.

Ante esto, el conductor de televisión Rodrigo González le pidió que se detenga para que se exprese con respeto con su colega.

“Alfredo, para decir las cosas que estás diciendo... Alfredo te pido, por favor que te detengas”, indicó el popular ‘Peluchín’.

Alfredo Adame vuelve atacar a Magaly tildándola de “acohólica”, pero ‘peluchín’ le pide pruebas. Video: Willax TV

Alfredo Adame aclaró que se expresó de esa manera porque Magaly Medina lo había ofendido en algún momento y que no haría lo mismo con Rodrigo González o Gigi Mitre.

“Lo hago porque hay gente que lo hizo conmigo. A ti Gigi o Rodrigo, nunca les voy a faltar el respeto, ni les voy a ofender ni insultar hasta que tú no me insultes ni me ofendas. Si tú no me ofendes, nunca te voy a faltar el respeto”, sostuvo.

Alfredo Adame denunció ante el SAT a Laura Bozzo

El enfrentamiento entre Alfredo Adame y Laura Bozzo parece no tener fin. Más ahora que el actor reveló que fue gracias a él que la presentadora de televisión fue vinculada a proceso por evasión fiscal en México.

En una reciente entrevista al programa “¡Suéltalo Aquí!”, el actor Alfredo Adame señaló que él le avisó al Sistema de Administración Tributaria sobre la venta de la propiedad embargada del SAT de Laura Bozzo.

“Me comunico con el Sistema de Administración Tributaria y les digo: ‘Laura Bozzo, la conductora de televisión, cometió un delito. Vendió un condominio que ustedes lo tienen embargado’. Yo les di el aviso”, contó Adame.

Asimismo, el actor dijo que está enterado de la situación legal de la presentadora desde hace seis meses, pues presuntamente una persona le habló por teléfono para contarle sobre la venta que realizó Laura Bozzo.

