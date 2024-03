La relación entre Alfredo Zambrano y Magaly Medina ha sido un tema recurrente en la farándula peruana, marcada por rumores, acusaciones y una supuesta separación que fue bastante polémica. Sin embargo, los esposos han sabido mantener su romance.

Sin embargo, detrás de la aparente estabilidad, hubo un momento de crisis que puso en riesgo su relación. Durante esta etapa difícil, Alfredo Zambrano decidió revelar su verdad sobre su separación de la popular conductora de espectáculos, Magaly Medina.

¿Qué dijo Alfredo Zambrano sobre su separación de Magaly Medina?

El conocido notario reveló que estuvo separado de la ‘Urraca’ por casi un año, un período en el que intentó de diversas maneras olvidarla, sin éxito alguno. A pesar de conocer a otras personas en ese lapso, no logró establecer ninguna relación significativa que le hiciera superar su vínculo con Magaly Medina.

“ En el tiempo que Magaly y yo terminamos (estuvimos separados ocho meses), conocí muchas personas aquí y en mis viajes, pero no tuve nada importante o algo que se pueda llamar ‘relación’. En ese tiempo, pensé que Magaly y yo no volveríamos nunca, y hacía todo lo posible por olvidarme de ella. No lo conseguí ”, reveló Alfredo Zambrano para la revista Cosas.

Niega infidelidad a la ‘urraca’

El notario también desmintió los rumores de infidelidad que circularon durante su separación, atribuyéndolos a los enemigos de su esposa que buscan afectar su felicidad. Para él, todo lo que se dijo durante ese período fue una serie de mentiras urdidas por aquellos que desean ver a Magaly Medina sufrir.

“ Esta vez, me utilizaron para decir una serie de barbaridades. Los enemigos de mi esposa quieren a toda costa verla infeliz y les molesta el amor que nos tenemos ”. A pesar de las dificultades, la pareja logró superar esta crisis y hoy en día continúan juntos. Además, en una reciente edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’ la conductora volvió a negar algún distanciamiento en su matrimonio.





