Allison Pastor sigue dando de qué hablar luego de su inesperada renuncia al programa “Reinas del Show”. A su salida de las instalaciones de Pachacamac, la esposa de Erick Elera brindó unas cortas declaraciones a la prensa.

“Abandonar casi a la final, te parece bien. No es tirar la toalla”, cuestionó una periodista a la también empresaria. Ante ello la consulta, Pastor aseguró que se retiraba feliz y contenta porque tuvo un buen desempeño en el programa sabatino.

“No, no, (no es tirar la toalla). Yo me voy contenta y feliz que hice las cosas bien, eso es lo que me queda nada más”, enfatizó.

“Gisela te preguntó por qué la vez que quisiste renunciar no te fuiste”, cuestionó otro periodista. A lo que Pastor respondió: “Pregúntenle a Armando, él sabe, me tengo que ir, chau”.

El tenso momento entre la conductora y la participante se dio después que los jurados Santi Lesmes y Belén Estévez se mostraron descontentos con su presentación. Tras ello, Pastor reveló públicamente que desde un inicio no se sentía feliz con la música, edición y más; sin embargo, los miembros de la producción no le hicieron caso.

Tras su comentario, inesperadamente, la conductora de “Reinas del Show” cuestionó a Pastor sobre por qué continuaba en el reality si no estaba del todo contenta. Allison solo atinó a decir que ya había conversado con el productor, y tras algunos comentarios más, solo decidió renunciar en plena edición en vivo.

