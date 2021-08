Allison Pastor sorprendió a todos al anunciar que se retiraba de “Reinas del Show”. El hecho inició con un cruce de palabras con Gisela Valcárcel por un tema de producción.

Todo empezó cuando los jurados no se mostraron feliz por el trabajo de Pastor en la novena gala y llamaron a los coreógrafos para ver si hubo un error.

Es ahí donde Pastor contó que no se sentía feliz con la música, la edición y más, pero no lo hicieron caso en los ensayos. Ante las palabras, Italo Valcárcel señaló que a la esposa de Erick Elera no le hacían mucho caso ante los cambios.

“Allison se refiere a que ha tenido ciertas trabas de parte de la producción cuando ella ha pedido algún cambio, o sea, no exactamente por esta canción, cuando a veces no nos aceptan alguna edición”, comentó el bailarín.

Furiosa, Gisela respondió a Ítalo increpándole sus comentarios y resaltando que la audiencia puede tomar esas declaraciones en otro sentido.

“No, es que tú has bailado con varias en este programa, con varias competidoras. Entonces, mira Ítalo, cuando tú dices Allison ha tenido problemas ¿qué puede pensar la audiencia? ¿A Allison le han hecho problemas?”, expresó Gisela.

