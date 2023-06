La vida de Amy Gutiérrez es una balada y una salsa. Es como su canción donde abrió los ojos y decidió ser feliz de nuevo. Sube ese primer peldaño como solista en busca de tocar el cielo.

Inicias una nueva etapa como solista, ¿cómo te sientes?

Si, este es mi primer álbum, mi primer disco de estudio titulado Valiente y tiene nueve canciones inéditas: seis salsas y tres baladas, dos son mis favoritas de toda la vida.

¿Y por qué Valiente?

Se llama así porque cuando estuvimos terminando el proyecto en Punta Cana le pregunté a mis fans, ¿qué nombre le ponemos? y así surgieron varias hasta que quedó así. Además me considero una mujer Valiente.

Entonces estas en modo Shakira...

Ya todas las mujeres estamos en ese modo, ya no lloran sino facturan. Fuera de bromas este disco tiene de todo un poco, desde sanar hasta volver a amar, como también de decir nunca más o de esperar esa relación que tanto extrañas.

¿Y le dedicarías un tema a un ex?

Claro que si, las canciones, la música, están para expresar sentimientos, si tuviste una experiencia con una persona por qué no dedicarle una canción como modo de batalla, de defensa.

¿Cuéntame un poco tu trayectoria artística?

Te lo resumo. Siempre canté baladas, nunca me imaginé cantar salsa, pero al cumplir la mayoría de edad se dio la oportunidad de integrar la orquesta femenina Son Tentación y de ello agradezco mucho a Paula Arias. Ahí aprendí mucho, baile, canto y fue muy importante.

¿Quién te incentivó la música?

Mis papás, a ellos les encanta la música, sobre todo a mi padre que canta desde muy joven, y la imagen de verlos cantando se me pegó y de ahí viene el amor a la música. Ellos me apoyaron mucho, cuando quería ir a concursos de canto, no lo dudaron para llevarme.

Muchos no saben que también eres actriz

Si, justo hace dos semanas volví de Arequipa donde rodé mi primer protagónico en una película peruana española, pero a la par trabajé en mi álbum. Estoy cumpliendo mi sueño de ser cantante y ser actriz.

¿Qué tal esa experiencia?

Totalmente otro escenario, otra energía, es diferente y me gustó. Compartí experiencia con actores muy profesionales. Aún no puedo decir el nombre, pero sin duda cuando la vean dirán que esta niña no actúa tan mal.

¿Y cómo va el corazón de Amy?

Estoy tranquila, casada con mis hijos, cuando digo hijos hablo de mis perritos. No ventilo mucho mi vida privada, pero estoy más que contenta con la gente que está a mi lado.

Como artista, ¿qué le pedirías al gobierno?

Que busquen fórmulas para que la industria crezca, que se le tome más importancia al artista. No me gusta hablar de política, pero si que den soluciones a beneficio de los artistas para seguir creciendo.

¿Qué otro hobby tienes?

Toco mis instrumentos, la guitarra, el piano, saqué el oído de mi padre, es un don tocar sin leer partituras. Y en cuanto al ejercicio voy al gym siempre para estar en forma, antes hacía natación, pero ahora hace mucho frío.

Por último, ¿algún jugador de fútbol ya te hizo ojitos?

Ya quisiera que me manden flores, de viaje para irme en una, pero no, nada de nada. Tengo amistades dentro y fuera del fútbol, pero jamás con otras intenciones. Creo que tengo un problema ahí.