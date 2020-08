Anahí de Cárdenas viene reportando su día a día a través de las redes sociales luego de ser diagnosticada con cáncer de mama. Recientemente, hizo un post de Instagram para brindar detalles de su vida tras el fin de sus quimioterapias, hecho que le ha permitido recuperar su cabellera.

Según explicó la actriz en su mensaje público, aprovechó estos días de aislamiento social para ordenar su casa y para ver la serie “Fauda”, la cual recomendó por la buena trama.

“Hoy he hecho mil cosas, he lavado, he aspirado, he ordenado... la verdad es que hacía falta, parecía que había pasado un huracán por mi casa. Ayer no hice nada y me quedé en la cama todo el día enviciada con la serie ‘Fauda’, he visto la primera temporada de un tirón. De lejos es una de las mejores series que he visto en tiempo. Un nivel de suspenso y acción de aquellos, nunca sabes que va a pasar y siempre pasa algo inesperado”, señaló la protagonista de la película “Dioses”.

“Hay giro, tras giro, es fuerte, real y cruda. Como la vida misma. Es increíble como muestran las virtudes y las maldades de ambos lados. Nadie es un santo, nadie es un demonio. Seres complejos con personajes sumamente bien creados. Gran serie, se las recomiendo”, añadió.

Finalmente, Anahí de Cárdenas bromeó sobre el crecimiento de su cabellera tras el fin de sus quimioterapias y señaló que se parece a un perro de la raza schnauzer.

“Mientras tanto, mi pelo sigue creciendo y cada vez me parezco más a un schnauzer. Post quimio”, dijo la actriz de la comedia “Asu mare”.

