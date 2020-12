La actriz y cantante Anahí de Cárdenas viajó unos días a Cusco y logró disfrutar al máximo del paisaje y de la cultura milenaria de los incas. Sin embargo, no todo fue color de rosa para ella.

Anahí se llevó un gran susto porque empezó a saturar “bajísimo” y tuvo que requerir oxígeno al hotel donde se hospedó para respirar con normalidad. Incluso en sus paseos tenía que llevar una botellita de oxígeno.

Así lo informó la propia Anahí en sus historias de Instagram donde la vemos respirando con dificultad, pese a eso reconoció que le encantó estar en Cusco.

“Yo estoy con un soroche de la patada desde ayer. Sé que me ha visto toda contenta, pero estaba con mi botellita de oxígeno todo el tiempo. Gracias a Dios el Marriot se ha portado superbien conmigo y coordinó con la clínica Peruana Suiza y me han traído amablemente a mi cuarto un balón de oxígeno por segunda noche consecutiva. Les agradezco en el alma, estaba saturando bajísimo nos pegamos un buen susto, pero ya me siento mucho mejor y ya mañana (hoy) regreso a Lima. Qué penita”, dijo Anahí de Cárdenas en su red social.

Este domingo Anahí regresó a Lima y señaló que se fue con el corazón contento, enamorada de Cusco y orgullosa de pertenecer a un país con mucha fuerza.

“Me voy con el corazón contento. Ya en el aeropuerto para regresar siento lo agotada que estoy, que parecen 2 semanas las que he estado acá. ¡Y es que esta ciudad tiene tanto por ofrecer! Enamorada de la simbiosis de dos culturas, una que imponía, y la otra que finalmente encuentra la manera de convivir bajo sus reglas sin olvidarse de sus costumbres. Entre símbolos y pinturas, arquitectura e ingeniería. Que capos. Ese es nuestro país. Un país de lucha de fuerza. Me voy enamorada y recargada! #amocusco #quegranregalo #quieroviviraca”, escribió la actriz como despedida.