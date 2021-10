A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria artística, la actriz y cantante Anahí ha conseguido muchos momentos de éxito y felicidad; sin embargo, también ha vivido periodos difíciles que solo ha podido superar con ayuda externa.

La exintegrante del grupo RBD se sinceró en una reciente entrevista con la español Mar Saura y contó cómo vivió los momentos complicados de su carrera, inmersa en la fama y el éxito, pero con problemas de salud mental y emocional.

“Siempre disfruté muchísimo lo que hice, he vivido agradecida de todo lo que pude conocer, crecer, experimentar, pero también hubo cosas un poco rudas que te marcan de una forma no tan positiva. Y eso me hizo pensar en tomarme un tiempo, sentía que mi salud mental y emocional no estaba tan bien”, admitió Anahí.

“Estoy en un plano en mi vida en el que decido cuándo aparecer y cuándo no, pero cuando aparezco dar lo mejor de mí, no estar escondiendo una tristeza detrás de una sonrisa... Sabemos cuando no queremos ya estar en un lugar y yo creo que es ahí, claro hay miedo e incertidumbre, pero es en ese momento es cuando te sale lo valiente y dices: ‘primero va mi corazón y mi paz mental’”, agregó.

Asimismo, Anahí reconoció que no se arrepiente de nada y que está feliz de haber tomado la decisión de darse un respiro y centrarse en su vida familiar. Además, confirmó que la espiritualidad le permitió conectarse con ella misma.

“Sí, claro, tuve que pedir ayuda, se vale pedir ayuda cuando uno lo necesita, y eso es de valientes. Hubo un momento en mi vida en el que necesité ese empujoncito... Me acerqué mucho a mi parte espiritual y eso me ayudó muchísimo, en el acelere de tantas cosas de los últimos años, no tienes el tiempo de aterrizar y estar en equilibrio”, prosiguió.

