La popular actriz peruana Andrea Luna, quien ha participado en numerosas y exitosas producciones nacionales, reapareció ante cámaras, pero esta vez no para promocionar un nuevo proyecto, sino denunciar ser víctima de extorsión a través de llamadas.

Andrea Luna contó que ha sufrido el robo de su camioneta Hyundai Tucson, de color blanco, el pasado lunes 18 de marzo en Miraflores. En conversación con RPP, la actriz denunció que recibe llamadas de números desconocidos que le exigen 6 mil soles para revelar la ubicación de su vehículo.

“Estamos recibiendo llamadas. Nos están extorsionando. Nos piden seis mil soles. Nos dicen qué lo dejemos en una dirección cerca a Plaza Norte. En un taller por ahí. Dicen que ahí tienen el carro , pero la verdad que no vamos a ir”, contó la intérprete.

El incidente ocurrió luego de que Luna dejara su camioneta estacionada cerca de su casa, en una calle transitada y tranquila del distrito de Miraflores. Sin embargo, al salir de una cafetería, descubrió que su vehículo había desaparecido, sin rastro alguno de una posible grúa.

“ Cuando salimos, la camioneta ya no estaba. Pensamos que se la llevó una grúa, pero averiguamos, tratamos de ubicar a serenazgo, pero no estaba por ningún lado. Nos contestaron diciendo que no estaba en el depósito ”, narró la actriz.

Denuncia interpuesta

Tras presentar la denuncia en la Comisaría de Miraflores, Luna informó que ha recibido mensajes de presuntos oficiales solicitando avisarles en caso de recibir llamadas de extorsión. Asimismo, reveló que la Policía Nacional le advirtió sobre el robo frecuente de camionetas para modificarlas y cambiarles la placa en provincias.

“ En estos momentos, estamos pidiendo las cámaras. Mañana nos dan las imágenes y el día de hoy hemos recibido llamadas extorsionándonos esa cantidad de plata ”, agregó Andrea Luna.

“ De varios números también nos han enviado mensajes diciendo que son el oficial tal, que les avisemos cuando reciba la llamada de extorsión. Hemos ido a la Diprove, hemos hecho todas las denuncias respectivas ”, narró la artista.

Ante esta situación, las autoridades policiales desplegarán un operativo para recuperar el vehículo de la actriz. Además, destacaron que el robo de vehículos en Lima es alarmante, con un reporte cada hora en la capital.





TE PUEDE INTERESAR