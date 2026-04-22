La actriz y cantante Andrea Luna y el músico Diegotalvez presentaron Cumbia Pop, una propuesta musical que reinterpreta canciones emblemáticas del pop rock peruano desde un enfoque contemporáneo y con elementos del género tropical.

El lanzamiento ya se encuentra disponible en plataformas digitales y propone una lectura renovada de temas que han acompañado a distintas generaciones, integrando sonidos actuales con referencias musicales tradicionales.

Relectura musical de clásicos del repertorio peruano

El proyecto reúne versiones inspiradas en obras vinculadas a reconocidos artistas nacionales como Pedro Suárez-Vértiz, Christian Meier, Daniela Saettone y Gian Marco, además de composiciones relacionadas con agrupaciones del género cumbia.

La selección musical responde a un recorrido por diferentes etapas de la música peruana contemporánea, con el objetivo de conectar estilos y generaciones en una sola producción sonora.

Producción y continuidad de un concepto musical

“Cumbia Pop” cuenta con la producción musical de Jorge Pickman, y forma parte de una línea creativa que ambos artistas han desarrollado en los últimos años.

En 2025, Andrea Luna y Diegotalvez lanzaron Cumbia Criolla, proyecto que reinterpretó el vals peruano bajo una lógica similar de fusión musical.

Según explicó Andrea Luna, el nuevo trabajo surge a partir del vínculo personal con estas canciones y la intención de trasladarlas a un formato distinto, manteniendo su presencia dentro del imaginario musical local.

Próximo videoclip ampliará la propuesta audiovisual

Como parte de la expansión del proyecto, los artistas anunciaron que en las próximas semanas se estrenará un videoclip oficial que acompañará el lanzamiento de “Cumbia Pop”.

La producción audiovisual busca reforzar la propuesta artística y ampliar el alcance del proyecto hacia nuevos públicos en plataformas digitales.