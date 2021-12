Andrea San Martín atraviesa otro polémico momento en su vida luego que su expareja y padre de su hija, Juan Víctor, se presentara en el programa “Andrea” de ATV y difundiera audios que demostrarían el maltrato de la modelo hacia su menor hija.

Juan Víctor se mostró bastante fastidiado con la madre de su hija debido a que ella no le permitía ver a la menor asegurando que sufrió maltratos cuando iba a su casa, algo que señala era totalmente falso.

Además, la expareja de Andrea San Martín señaló que con los audios se puede comprobar que la modelo ejercía violencia contra la menor, por lo que él debería estar al lado de su pequeña pese a las denuncias de San Martín en su contra.

¿QUÉ SE OYE EN LOS AUDIOS?

En los audios difundidos en el programa conducido por Andrea Llosa se puede oír a la modelo Andrea San Martin alterada y bastante ofuscada, pues no paraba de gritarle a la pequeña para que deje de llorar.

“¿CÓMO SE DICE? ¡CÓMO SE DICE! Una vez más que yo escucho una queja y te lo quito. ¿Entendiste? ¡Entendiste!... “Cálmate... te voy a pegar. ¡Cálmate! ¡Respira! ¡Qué te calles! Si no te callas no te voy a llevar al baño”, se oye en los audios, esto mientras la menor no puede dejar de llorar.

“¡Por favor, mamá!”: hija de 3 años de Andrea San Martín llora y le suplica que le deje de gritar y pegar. Video: Andrea

“No quiero abrazo. Cállate o te cae otro. Cállate entonces. ¡No te quiero escuchar llorar!”, grita la exparticipante de realities. Cabe señalar que Juan Víctor precisó que estos maltratos se dieron cuando la menor tenía 2 años y medio de edad.

