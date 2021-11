El enfrentamiento público entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez, padre de su hija Lara, continúa. Y es que la negativa del extripulante de cabina de darle permiso a la pequeña para viaje a Estados Unidos y el no entregarle el pasaporte de la menor a su madre, ha traído más de un problema.

Ello tras las recientes declaraciones de de Sánchez al programa “Amor y Fuego”, donde explicó los motivos de su negativa. “Hay denuncias de por medio y sería contraproducente que al presentar una denuncia contra ella, le brinde un permiso de viaje”, dijo inicialmente.

“No es algo de que si le cortó el cabello, si la expuso o no, no es eso nada más, es un tema que estoy seguro que no saben ellos ni siquiera que yo tengo información”, agregó y evidenció su molestia con la ‘ojiverde’ porque no le informan como padre, sobre distintos acontecimientos que involucran a su hija.

Tras ello, Wilmer Arica, abogado de la influencer, compartió un comunicado en sus redes sociales, desmintiendo al joven empresario, asegurado que la niña no debía quedarse en Perú porque tenía que participar en una diligencia judicial, sino porque él no quiso entregar sus documentos.

“Es falso que la segunda hija de mi patrocinada no haya realizado el viaje al extranjero junto a su madre a razón que debería asistir a una evaluación psicológica, siendo la verdad que no viajó por la negativa del señor de hacer la entrega del pasaporte y visa de la referida menor”, señaló el letrado.

En ese sentido, la defensa de la conductora precisó que las declaraciones “irresponsables” del padre de la segunda hija de Andrea están afectando su “buena imagen, reputación y buen nombre”, por lo que iniciarán las acciones legales correspondientes.

Esto provocó que Juan Víctor saliera al frente y, a través de su cuenta de Instagram, arremetiera contra Wilmer Arica. En su pronunciamiento, indicó que para dirigirse a la opinión pública, lo “debe hacer con la certeza de haber corroborado la información y no con la fragilidad con la cual lo ha hecho”.

Asimismo, explicó que “existe una diligencia pendiente para la próxima semana, generada por la denuncia interpuesta por su CLIENTE y es precisamente con la presencia de mi menor hija. Ante ello, se debería analizar si fue una negativa el permiso o hay que ser responsables y respetuosos con las diligencias programadas por la administración de justicia”.

También cuestionó que el abogado y la exchica reality se encarguen de hacer público “cada vez con mayor frecuencia y versiones inexactas” detalles sobre la denuncia fiscal en la que está involucrada su menor hija y por ello pidió que cesen su comunicados pues atentan contra “los derechos de la niña”.

Además de indicar que todo lo que señala “agravia su honor y reputación”, le dio al letrado un plazo de 6 días para que se retracte “por la misma vía y la misma forma de su comunicado” y si no lo hace, amenazó con “denunciarlo penalmente y comunicar a la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima a fin de que sea sancionado ejemplarmente”.





Juan Víctor Sánchez arremete contra abogado de Andrea San Martín por permiso para viaje a EEUU de su hija Lara. (Foto: Captura)

