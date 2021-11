Juan Víctor Sánchez, expareja y padre de Lara, la hija menor de Andrea San Martín denunció que la modelo no le ha permitido llevarse a su pequeña a pesar que tienen firmando un régimen de visitas que lo faculta para hacerlo.

“Lamentablemente, hoy, según un régimen de visitas firmado el año pasado, se me negó llevarme a mi hija conmigo, cuando ya estaba estipulado que la recoja”, escribió el extripulante de cabina en sus Stories de Instagram.

El también empresario compartió un mensaje para dejar constancia de que la influencer se ha escudado en el proceso legal que los tiene enfrentados para tomar esta arbitraria decisión e indicó que ella quiso darle la “facilidad” de ingresar al departamento para poder compartir con la niña, pero él no aceptó.

“No he accedido ya que tras más de dos años, llevándome a mi hija conmigo y ahora queriendo agarrarse de un ‘resultado’ tomado por su abogado, más no por el Poder Judicial, como pretexto para privarme a mi hija. Ahora no sé cuando podré llevarme conmigo a mi hija”, agregó indignado.

Juan Víctor también explicó: “El último día que recogí a mi hija fue el día viernes 12, la cámara gesell fue el día 8, y recién está ‘tomando medidas’. Según la otra parte yo maltrato a mi hija psicológicamente, cuando me encargo de prevalecer su bienestar y por eso vengo luchando”.

En ese sentido, reveló que él ha “presentado una denuncia por maltrato físico contra mi hija y por violencia psicológica contra mi hijo e hija por parte de la mamá de mi hija”

Consideró lamentable que “ahora se están escudando en lo que está aconteciendo en un juicio que aún se está llevando en proceso... Yo también pude tomar la misma acción, también pude decir que no puedo dejar a mi hija por las pruebas que yo sí tengo de los maltratos físicos a mi hija y el riesgo al que viene siendo sometida, ya que hay más detrás, pero no podría privar de que mi hija esté libremente con su familia”.

“Las pruebas correspondientes ya están en la Fiscalía y se seguirá el proceso (...) Mismo patrón nuevamente”, culminó en referencia a la manera en que actuaba Andrea San Martín cuando estuvo enfrentada con Sebastián Lizarzaburu y no le permitía que vea a su hija Mäia.

Andrea San Martín: Padre de su hija Lara denuncia que no lo dejó llevarse a la pequeña pese a régimen de visitas. (Foto: Captura)

