Este martes 4 de junio, Andrea San Martín se presentará en el programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, para brindar su versión detrás de los conflictos con los padres de sus dos menores hijas.

En las imágenes del avance difundido por dicho espacio de Willax Televisión, se observa a la exconductora de televisión increparle a Juan Víctor Sanchez, padre de su segunda hija.

“ Ese es un maltrato continuo... Saber que alguien está detrás de todo lo que yo hago... ¿Qué prentenden? ¿Qué me quede desempleada? “, expresó la exmodelo.

Por su lado, Sebastián Lizarzaburo comentó: “ Yo cuido mi privacidad, yo por lo menos no ventilo mis cosas ”.

Asismismo, la exchica reality afirma que ella no desea pelear con Juan Víctor.

“ Yo no lo ataco, no le digo nada, no quiero pelear, yo no soy el problema ”, aseguró.

“ Mi temor principal es perder a mi hija... Me duele mucho tener que romper mi promesa, juré para mis hijas nunca volver a salir en televisión ”, manifestó entre lágrimas.