Algarabía entre los seguidores de Andrés Wiese originó que fuese nominado nuevamente en el concurso “los 100 rostros más bellos del mundo”. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa decisión.

Y es que Andrés Hurtado manifestó su fastidio al considerar que él debía estar en la lista de participantes y lograr el premio mayor. Así que publicó en sus redes un comunicado comparándose con el actor.

“No estoy de acuerdo con la nominación por segunda vez de este joven Andrés Wiese para ser escogido como EL ROSTRO MÁS BELLO DEL MUNDO...¡Deberían darnos oportunidad A TODOS NOSOTROS!”, escribió el popular “Chibolín”.

“!¡Me parece un fraude! A veces pienso que se equivocaron de apellido, ya que AMBOS SOMOS ANDRÉS. No sé si ustedes me pueden apoyar para que me incluyan en las nominaciones”, agregó Andrés Hurtado.

Lo cierto es que Andrés Wiese será parte del concurso y así lo hizo saber muy orgulloso en su cuenta de Instagram. El artista, quien dio vida a “Nicolás De las Casas” en Al fondo hay sitio, buscará cobrarse su revancha.

“Vamos Perú. Gracias por la nominación TC Candler & The Independent Critics”, publicó en agradecimiento a los organizadores.

