Dalia Durán se presentó en el programa de Andrés Hurtado, donde fue maquillada para resaltar aun más su belleza y empoderarla luego de la lamentable situación que vivió. Además fue contratada por Hurtado para que trabaje todos los sábados en su programa de televisión.

Cabe mencionar que Andrés Hurtado también le ofreció a Dalia ser la conductora en su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, que emite Panamericana TV.

“Yo he cometido errores con ella”

En un momento de la entrevista, Andrés Hurtado le pidió disculpas a Magaly Medina por todos los excesos que haya cometido hacia ella. Además, recalcó que la popular Urraca le dio fuerzas para poder superar la COVID-19.

“Magaly no me destruyó, yo necesitaba recuperar mis pulmones, por eso fui al mar (...) Ella sacó un reportaje dándome fuerzas, deseándome que yo regrese a la televisión. Me pareció increíble. No tuve tiempo de agradecérselo ese día en su set porque no era mi caso”, comentó el conductor de TV.

Luego continuo con: “yo no soy el abogado de ella, ni menos amigo, pero ella hace un programa periodístico de espectáculos (...) Si Magaly presentó tantas cosas sobre John Kelvin no es porque se ensañó con él, ella te salvó. Yo he cometido errores con ella, tuve rabo de paja, le pido disculpas, pero esos errores los capitalicé para ser quien soy ahora, traté de ser mejor persona”.

Andrés Hurtado y Magaly Medina se unen para ayudar a Dalia Durán

Andrés Hurtado dejó de lado su enemistad contra Magaly Medina, y se presentó en su set, para sumarse a la cadena solidaría hacia Dalia Durán, quien viene afrontando difíciles momento tras ser agredida por su aún esposo John Kelvin.

“Magaly y yo tenemos diferencias, pero pese a eso sí nos juntamos por un tema social, porque este es un tema que va más allá de los canales de televisión. Quiero que entiendan que gracias a las diez veces que Magaly tocó el tema, no te mataron (Dalía)”,comentó Andrés Hurtado.

Luego continuó con: “yo estoy acá porque me he comprometido con su equipo de producción para darte cobijo, casa, medio año adelantado, pagado por “Sábados por Andrés””.