El actor Andres Wiese informó en su cuenta de Instagram que la Fiscalía archivó las investigaciones en su contra por presunto acoso sexual.

“Hoy 09 de febrero del 2022, después de un poco más de un año y medio, el Ministerio Público acaba de comunicarme a través de mi abogado, que ambas investigaciones interpuestas en mi contra se han archivado finalmente”, escribió el artista en su red social.

“Hemos cumplido con demostrar ante la ley (y no de manera mediática cómo empezó todo esto) mi inocencia y que jamás cometí algún delito. Errores sí, pero jamás un delito”, continúo.

Foto: Captura

“No puedo explicar el alivio que siento...por fin la pesadilla se acabó. Para mí, para mi familia y para las personas que me conocen, que me quieren de verdad y que jamás dudaron de mi inocencia. La justicia tarda, pero llega...y llega para todos”, agregó

Recordemos que en junio del 2020, la fiscal especializada en violencia contra la mujer, Kelly Calderón, informó que el actor Andrés Wiese estaba siendo investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de acoso sexual. Esto tras ser acusado por una menor de edad de enviarle videos desnudos.

LO MÁS VISTO