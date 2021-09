Andrés Wiese expresó su sorpresa luego de presenciar las bromas pesadas que se hacen entre sí los conductores de “América Hoy”, programa al que asistió este jueves 30 de setiembre.

El actor participaba en la secuencia “Verdad o Mito” cuando fue consultado si era cierto que había asistido al programa de entretenimiento porque quería conocer a Janet Barboza. Su respuesta desató la burla de los presentadores.

Luego de responder que sí era cierto, Edson Dávila, más conocido como “Giselo”, se mofó de su confesión: “Yo te creo eso un 31 de octubre ¿pero hoy?”, indicó, causando la carcajada de Andrés Wiese.

Andrés Wiese quedó sorprendido tras su participación en el programa ‘América hoy’, luego de que notara las críticas que se lanzan los conductores. “Cuánto puñal vuela por aquí ¡Qué bestia!”, dijo el actor en plena emisión en vivo. (Video: América TV)

“Cuánto puñal vuela por aquí ¡Qué bestia!”, añadió el actor antes de contar que deseaba conocer a la popular ‘Rulitos’, porque era la única integrante de “América Hoy” que no conocía en persona.

Janet Barboza aprovechó la oportunidad para elogiar al actor. “Es mi momento, es mi momento… Me he puesto roja y nerviosa, en serio. Que venga un hombre tan guapo, caballero, reconocido y te mire con esa carita con la que Andrés me está mirando…”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO: